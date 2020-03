Mandat za spacer i trening? Czy po zaostrzeniu kwarantanny można biegać? 

Czy podczas zaostrzonej kwarantanny można biegać, albo wychodzić na spacery? Na co pozwalają nam przepisy wprowadzone we wtorek 24 marca przez epidemię koronawirusa? Czy grozi nam za to jakaś kara, np. mandat?

Te pytania od wczoraj z pewnością zadaje sobie wiele osób. Właśnie wczoraj władze poinformowały, że od środy 25 marca zostaną wprowadzone nowe ograniczenia dotyczące przemieszczania się. Wcześniej rządzący apelowali o to, żeby wychodzić z domów - Polacy mogli wówczas chodzić na spacery do lasów, parków czy po prostu pobiegać. Czy teraz kiedy zaostrzono kwarantannę dalej jest to możliwe?

Co ze spacerami w czasie zaostrzonej kwarantanny?

Podczas wczorajszej konferencji prasowej minister zdrowia i premier poinformowali o zaostrzeniu ograniczeń dotyczących przemieszczania się w Polsce. Łukasz Szumowski apelował, żeby wychodzić z domów tylko kiedy to naprawdę będzie potrzebne.

Zostań w domu - wprowadzamy praktycznie w życiu. Będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza potrzebnymi sytuacjami - kiedy idziemy do pracy, sklepu, lekarza. - powiedział minister Łukasz Szumowski. Oczywiście rozumiemy takie rzeczy jak wychodzenie z psem, ale prosimy o brak gromadzenia się w parkach czy placach zabaw. Wydaję mi się, że jesteśmy w stanie tyle dać innym służbom, które się nami opiekują.

Według wprowadzonych obostrzeń w Polsce obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób - nie dotyczy to jednak rodzin.

Ale czy od dziś można biegać lub chodzić na spacery? Okazuje się, że tak! I nie grozi nam za to kara.

Przepisy odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób - taka informacja pojawiła się na stronie gov.pl.

A Wy w czasie "narodowej kwarantanny" można biegać, jeździć na rowerze?

Przepisy pozwalają wychodzić z domu m.in. w celu realizacji niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć np. jednorazowe wyjście w celach sportowych.

Przypominamy, że podczas epidemii koronawirusa nie można korzystać z siłowni plenerowych, placów zabaw itp.

Polacy mogą wychodzić na spacery, ale muszą unikać skupisk ludzi i zachować odległość od innych osób.