Nowa prowadząca „You Can Dance”, Patricia Kazadi nie kryje zdenerwowania przed pierwszym odcinkiem na żywo. Do tej pory radziła sobie świetnie, jednak wiadomo, że nagrywane wcześniej materiały można było powtórzyć czy zmontować. W programach na żywo nie ma możliwości powtórek, co pewnie wywołuje ogromny stres debiutantki. Patricia nie chce być też porównywana do byłej prowadzącej Kingi Rusin.

-Bardzo boję się pierwszego występu. To duża odpowiedzialność zastąpić Kingę Rusin i prowadzić program na żywo przez prawie dwie godziny- powiedziała dla „Super Expressu”.

Patricia jest młoda, energiczna i wydaje się, że szybko łapie kontakt z młodymi uczestnikami programu. Miejmy nadzieję, że poradzi sobie z nowym wyzwaniem.

Reklama

Tulipan