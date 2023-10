Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą... nietypowe. W związku z pandemią rząd zaleca kameralne rodzinne spotkania, mniejsze przemieszczania się, troskę o najstarszych. Te wszystkie rady wzięła sobie do serca Natalia Kukulska, z którą mieliśmy okazję porozmawiać na planie programu "Jaka to melodia?"! Czy artystka, która ma liczną rodzinę, spotka się z bliskimi? A może obawia się... policji? Sami zobaczcie, co nam zdradziła gwiazda!

