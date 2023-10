Podczas tegorocznego rozdania Fryderyków 2023 nie miał sobie równych - zdobył aż pięć statuetek, pokonując w ten sposób Dawida Podsiadłę czy sanah. Co wiadomo zaś o jego życiu prywatnym? Niewiele. Mrozu, bo o nim mowa, od lat konsekwentnie unika rozmów na ten temat. Ma swoje powody - dekadę temu o jego związku z Mariną Łuczenko mówiła cała Polska.

Na uznanie branży i słuchaczy musiał trochę poczekać. Po sukcesie pierwszej płyty i tytułowego singla "Miliony monet" z 2009 roku Mrozu na chwilę zniknął z show-biznesu. Kolejne albumy i utwory cieszyły się popularnością, ale nie tak wielką jak ostatnia płyta i piosenki, które na niej się znalazły. Mowa o "Złotych blokach", które przyniosły wokaliście kilka Fryderyków, platynę oraz... miłość setek tysięcy fanów. Z tego powodu Łukasz Mróz (bo tak naprawdę się nazywa) nie chce mówić o swoim życiu prywatnym:

Czy ma na myśli swój głośny związek z Mariną Łuczenko?

Pierwsze plotki o tym, że Marina i Mrozu są parą, pojawiły się w 2010 roku, kiedy wokaliści zaczęli pojawiać się razem na wszelkich imprezach. Na początku dementowali podobne spekulacje, ostatecznie jednak na początku 2011 roku Marina zdradziła, jaka jest prawda, przyznając się do... kłamstw. Gwiazdy ukrywały swój związek w obawie przed zbyt wielkim zainteresowaniem ich prywatnością:

Jesteśmy razem, muzycznie i prywatnie. Wiem, co się pisało. Wiem, co palnęłam. Wiem, że nie można kłamać, bo nie ma to sensu. Powiedziałam, że jestem wolna, jak ptak. Myślałam, że jak sobie tak pościemniam troszeczkę, to odwrócę uwagę i ludzie skupią się bardziej na mnie jako artystce i na Łukaszu i na naszej muzyce.