Poczucie wolności jest dla mnie bardzo ważne. Chcę wychowywać moją córkę w przekonaniu, że może dokonać wszystkiego, czego tylko zapragnie – tak o 9-letniej Marysi mówi Martyna Wojciechowska. Dziennikarka ostatnio dużo podróżuje z córką. Podczas wakacji były razem m.in. we włoskich Dolomitach, gdzie wspinały się z uprzężą i w kaskach. Weszły na wysokość 3244 metrów! Martyna nie protestowała też, gdy Marysia poprosiła, by zapisała ją na zajęcia wspinaczkowe i jeździeckie. Teraz córka dziennikarki pojechała samodzielnie na obóz wspinaczkowy. Jak widać, wyraźnie ma ochotę iść w ślady mamy. Chodzą też słuchy, że niebawem zobaczymy je razem na ekranie we wspólnym programie podróżniczym.

Takie decyzje podejmujemy demokratycznie. Kiedyś pewnie wprowadzimy taki pomysł w życie. Kiedy? Gdy obie uznamy, że jesteśmy na to gotowe!", mówi Martyna.

Na razie mama i córka napisały trzecią część książki „Zwierzaki świata”, która ukaże się już we wrześniu.

Martyna Wojciechowska z córką.