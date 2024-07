Doda i jej ukochany Emil Haidar to obecnie najgorętsza para w polskim show-biznesie. Zakochani nie kryją się ze swoim uczuciem, chętnie pokazują się publicznie razem i nie szczędzą sobie czułych gestów oraz słów. Emil niedawno towarzyszył nawet swojej ukochanej, podczas gdy ta nagrywała teledysk do piosenki "Nie pytaj mnie" na Teneryfie. To szczególnie miejsce na tej pary. Zobacz też: Doda zdradza, dlaczego Teneryfa to dla niej szczególne miejsce. To bardzo romantyczna historia!

W nowym "Party" znalazł się obszerny artykuł o ich związku. Możemy w nim przeczytać m.in. o tym, czy mama Dody zaakceptowała nowego wybranka swojej córki i co o nim myśli:

Polubiłam Emila, bo widzę, że dba o moją córkę. Życzę im jak najlepiej - powiedziała na łamach magazynu Wanda Rabczewska.

Wielka miłość i akceptacja mamy, czego trzeba więcej? ;) Teraz wszyscy zastanawiają się, kiedy ślub!

