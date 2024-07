Jakiś czas temu Edyta Górniak wspominała, że gdyby powstał film o jej życiu, chciałaby, aby zagrała ją Maja Ostaszewska, ulubiona polska aktorka gwiazdy:

Mam na uwadze swoją ukochaną aktorkę - to Maja Ostaszewska. Marzę, by to ona mnie zagrała, bo moim zdaniem świetnie by sobie poradziła. Ona jest bardzo kreatywną i plastyczną aktorką, która potrafi wydobyć z siebie wszystkie emocje. Edyta w jej wykonaniu na pewno byłaby mi bardzo bliska - mówiła Edyta w "Fakcie".