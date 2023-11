Związek Madzi i Oleha z "Big Brothera" budzi mnóstwo emocji. Jedni uważają, że ich romans z programu zamieni się w prawdziwą miłość na całe życie, inni uważają, że to tylko kwestia czasu, aż zerwą ze sobą. Na szczęście ci drudzy chyba się mylą... Zobaczcie!

Madzia i Oleh coraz częściej wstawiają wspólne zdjęcia! Tak też stało się w sobotni poranek. Wraz z innymi uczestnikami show, m.in. Bartkiem oraz Radkiem, urządzili imprezę w domu Wielkiego Brata. Na InstaStories Madzia pokazała kilka nagrań, na których Oleh nie rozstaje się z nią nawet na chwilę. Zrobili sobie również pamiątkowe zdjęcia... na polu w zbożu. I choć jeden z fanów zastanawia się, dlaczego Magda nie chce przytulić młodszego o 11-lat uczestnika show TVN 7, nikt nie ma wątpliwości, że ich miłość, tak jak podkreślała sama Wójcik, rozwija się we właściwym dla niej tempie!

Owszem, pojawiły się między nami emocje. Ale czy to jest miłość? Zobaczymy! Musimy to sprawdzić - powiedziała jakiś czas temu w rozmowie z "Party".

Do związku Magdy i Oleha sceptycznie podchodzi mama zwyciężczyni "Big Brothera", która była zszokowana zachowaniem chłopaka w show.

Z mojej perspektywy widza to nie wyglądało na romans. Emocje na pewno były, Madzia sama o tym mówiła, natomiast jak to się potoczy to już trzeba samej Madzi zapytać - powiedziała mama Magdy w programie Uwaga! w TVN.