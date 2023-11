3 z 3

Co jednak ciekawe, sama księżna nie miałaby nic przeciwko kolejnemu dziecku. Gdy pada bowiem pytanie na ten temat, księżna nigdy nie mówi "nie", a jedynie wskazuje na swojego męża, że to on nie byłby zadowolony! Myślicie, że księżna niebawem przekona Williama do kolejnego dziecka?