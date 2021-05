Anna Lewandowska zabrała Klarę do pracy. Przy okazji zdradziła pewną tajemnicę

Anna Lewandowska pomimo wielu obowiązków zawodowych i macierzyńskich, doskonale potrafi wszystko ze sobą łączyć. Tym razem zabrała do pracy swoją córeczkę, ale dziewczynka nawet w biurze u mamy miała zapewnione atrakcje. Przy okazji dowiedzieliśmy się także, jaki utwór uwielbiają Anna i Robert Lewandowscy! Wygląda na to, że ma on dla nich ogromne znaczenie!

Anna Lewandowska zabrała córeczkę do pracy

Anna Lewandowska nie zwalnia tempa nawet na moment. Dzięki temu, że trenerka jest bardzo aktywna na Instagramie, na bieżąco możemy obserwować, co dzieje się u pięknej żony Roberta Lewandowskiego. Gwiazda pracuje na pełnych obrotach i co chwila dowiadujemy się o jej kolejnych sukcesach. Oczywiście oprócz obowiązków zawodowych, jest również mamą na pełen etat. Gwiazda zawsze jednak ma mnóstwo energii i potrafi na wszystko znaleźć czas, a my ją za to naprawdę podziwiamy. To prawdziwa kobieta rakieta!

Tym razem Anna Lewandowska pochwaliła się wspólnym dniem ze swoją córeczką Klarą Lewandowską. Jak się okazało, gwiazda zabrała swoją pociechę do pracy.

My dzisiaj spędzamy czas we dwie. Zabieram Klarę na spotkania do biura, a później na jakieś zabawy - powiedziała Anna Lewandowska na InstaStories.

Oczywiście trenerka zadbała o to, aby jej córeczka nie nudziła się w tym czasie, a spędzała go kreatywnie. Dziewczynka kolorowała po specjalnej macie, która z pewnością sprawiła jej mnóstwo frajdy. Później oczywiście przyszedł też czas na zabawy na świeżym powietrzu.

Instagram/annalewandowskahpba

Przy okazji tego InstaStories dowiedzieliśmy się także pewnej ciekawostki z życia Anny i Roberta Lewandowskich. Gdy gwiazda nagrywała wideo z samochodu, nagle z głośników zaczęła rozbrzmiewać piosenka "I will always love you" z repertuaru Whitney Houston.

To piosenka mamusi i tatusia leci - powiedziała Anna Lewandowska

Wygląda na to, że ten utwór ma dla pary wielkie znaczenie! Myślicie, że właśnie do tej piosenki małżonkowie wykonali swój pierwszy taniec na weselu?