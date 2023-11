Reklama

Katarzyna Cichopek jest związana z serialem "M jak miłość" od samego początku. Poznaliśmy ją jako licealistkę Kingę, która spotykała się z Piotrkiem Zduńskim. A teraz jest mamą dwójki dzieci: Lenki i Mikołaja, co więcej jest w bliźniaczej ciąży i niebawem do obsady dołączą dwie dziewczynki. Serialowa ciąża Kingi wiąże się z wieloma komplikacjami, które wzbudzają ogromne emocje. W 1400. odcinku "M jak miłość" Zduńska na chwilę straci wzrok i będzie to dopiero początek jej problemów ze zdrowiem.

Obejrzyjcie wideo i sprawdźcie, czy Kinga na zawsze straci wzrok przez ciążę? Katarzyna Cichopek zdradziła nam, jakie komplikacje wiążą się z jej serialową ciążą... Zobaczcie koniecznie!

Kinga w szpitalu. Jaka będzie diagnoza?

MTL Maxfilm

Kasia Cichopek na Różach Gali

East News

Kasia Cichopek na prezentacji butów Deichmann