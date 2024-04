Niecały miesiąc temu media obiegła informacja o rozstaniu Akopa Szostaka z Sylwią Szostak, z którą był w związku małżeńskim przez 10 lat. To było niemałe zaskoczenie dla ich fanów, którzy oceniali ich relację, jako wzór do naśladowania. Mężczyzna stara się poukładać swoje życie prywatne na nowo, co zapewne nie jest łatwe, zważając na to, że internauci dopytują o powody rozstania, które do tej pory nie są znane. W sieci pojawia się mnóstwo pytań związanych z życiem prywatnym Akopa m.in: "czy Karolina Szostak i Akop Szostak są rodziną?".

Czy Karolina Szostak i Akop Szostak są rodziną?

Czy Karolina Szostak i Akop Szostak są rodziną? A może zbieżność nazwisk z dziennikarką sportową - Karoliną Szostak jest przypadkowa? To pytania, które zabierają sen z powiek wielu fanów.

O Karolinie Szostak niewiele możemy wyczytać z mediów i sama celebrytka nie zdradza za wiele szczegółów o swoim życiu prywatnym. Rozwiewając wszelkie wątpliwości - Akop Szostak oraz Karolina Szostak nie są spokrewnieni. Ale co wiemy o prezenterce telewizyjnej?

@akopszostak/ @karolinaszostak

Karolina Szostak - życie prywatne

Karolina Szostak urodziła się w 1975 roku. Jest jedną z najbardziej znanych dziennikarek sportowych. Popularność przyniosła jej praca w Polsacie, którą rozpoczęła w 1997 roku. Dziennikarka od zawsze zajmuje się segmentem sportowym i swego czasu była jedyną kobietą, w tym dziale. Po kilku latach pracy, w 2014 roku otrzymała propozycję wzięcia udziału w "Tańcu z Gwiazdami", w którym tańczyła z Andrejem Mosejcukiem.

Karolina Szostak w wieku nastoletnim przeżyła wypadek samochodowy, który cudem przeżyła. Jednak w jego wyniku miała pokruszone kości w czaszce oraz krwiaka mózgu. Przeszła poważną operację, która z kolei spowodowała paraliż prawej strony ciała oraz zeza. Na całkowite wyleczenie poświęciła trzy lata życia. Niestety do tej pory nie słyszy na lewe ucho.

Szostak rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Wiadomo jednak, że nie ma męża ani dzieci i często unika pytań o życie prywatne.

fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Akop Szostak - życie prywatne

Akop Szostak urodził się w 1988 roku na Białorusi. Jego pochodzenie jednak jest ormiańsko-rosyjskie. Nazwisko sportowca jest przejęte od męża jego matki, ponieważ wcześniej nazywał się Akop Powodobiedow. Mężczyzna był od zawsze związany ze sportem, głównie z MMA oraz kulturystyką. Obecnie jest również trenerem personalnym. Podobnie jak Karolina Szostak brał udział w jednej z edycji "Tańca z Gwiazdami", a partnerowała mu wówczas Sara Janicka.

Jego życie prywatne jest obecnie jednym z najgorętszym tematem w mediach, a to wszystko za sprawą głośnego rozstania. Akop Szostak był przez 10 lat związany z fotomodelką i trenerką personalną Sylwią Szostak. Małżeństwo uznawane było za wzór do naśladowania w kwestii relacji damsko-męskich. Szostakowie pobrali się po trzech miesiącach znajomości, jednak po 10 latach postanowili pójść swoją ścieżką. Mimo rozstania para wciąż prowadzi wspólny biznes o nazwie "Szostaky" i wspólnie dbają o dietę i treningi swoich podopiecznych.

Instagram/Akop Szostak

Adam Jankowski/ East News