Kiedy Joanna Mazur zaczynała swoją przygodę w „Tańcu z gwiazdami” i u jej boku zobaczyliśmy Michała Stawickiego, który jest jej trenerem i przewodnikiem, pomyśleliśmy, że tych dwoje jest parą. Nic bardziej mylnego! Okazuje się, że Michał Stawicki ma rodzinę. W najnowszym wywiadzie dla magazynu „Flesz” Michał opowiedział o swoim synu Olafie.

Reklama

Kilka dni temu Olaf skończył roczek. Jest niezwykle energicznym, żywiołowym dzieciakiem, myślę, że może pójść w moje ślady. Na razie został tancerzem, bo swoje pierwsze kroki postawił właśnie na parkiecie „Tańca z gwiazdami” - powiedział Michał Stawicki.

Michał zdradził też, że ponad 200 dni w roku spędza poza domem razem z Joanną. Trenują wtedy w ośrodkach szkoleniowych. Dlatego łączenie pracy z rolą ojca nie jest prostym zadaniem. Jednak tak właśnie wygląda życie sportowców na całym świecie.

Dlatego staram się, żeby rodzina przyjeżdżała do mnie na zgrupowania, choćby na chwilę”, powiedział Michał Stawicki.

Joanna Mazur planuje założyć rodzinę?

Sportsmenka zdradziła nam, że bardzo o tym marzy! Dlatego też szczególnie dba o swojej zdrowie, bo jak wiadomo kobiety sportsmenki miewają trudności z zajściem w ciążę. Dlatego Joanna Mazur bardzo dba o swoją dietę i co ciekawe dziennie je ponad 3000 kcal. Na pytanie, jaką rodzinę chciałaby mieć, gwiazda odpowiedziała:

To pieśń przyszłości. Ale myślę, że bardzo zwykłą – kochający mąż, dwójka dzieci.

Na razie Joanna Mazur i Michał Stawicki przygotowują się do startu w mistrzostwach świata lekkoatletycznych w Dubaju. Pod koniec roku Joanna przeprowadzi się do swojego nowego mieszkania w Krakowie. Para zdradziła nam też na co przeznaczą wygraną w „Tańcu z gwiazdami” oraz pieniądze ze zbiórek charytatywnych.

Nasza droga zawodowa wymaga dużych nakładów finansowych. Dlatego postanowiliśmy, że zebrane pieniądze zapewnią nam komfort w przygotowaniu się do zawodów. Przeznaczymy je na opiekę medyczną, fizjoterapeutę i pobyty w ośrodkach treningowych”, powiedziała Joanna Mazur.

Więcej - w nowym "Fleszu"!

East News

Party.pl