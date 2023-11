Reklama

Prognoza pogody na święta Bożego Narodzenia jest zawsze skrupulatnie sprawdzana, w końcu wszyscy marzą o pięknych, białych świętach. Jednak, jak pokazuje doświadczenie z poprzednich lat, śnieg w Boże Narodzenie to prawdziwa rzadkość. Jak będzie w tym roku? Sprawdźcie, czy czekają nas białe święta!

Zobacz: Pomysły na zdrowe dania na święta Bożego Narodzenia

Jaka jest pogoda na święta 2018?

Według początkowych, długoterminowych prognoz mogliśmy spodziewać się niewielkich opadów śniegu w święta Bożego Narodzenia. Jednak im bliżej świąt, te prognozy zostają zweryfikowane i aktualnie nie są zbyt optymistyczne. Co prawda możemy spodziewać się opadów śniegu, ale dodatnie temperatury w ciągu dnia sprawią, że śnieg nie będzie miał szansy utrzymać się dłużej. Wiadomości pogodowe dla wielbicieli białych świąt nie są optymistyczne. Okazuje się, że przed świętami czekają nas temperatury powyżej zera. To oznacza, że nawet jeśli spadnie śnieg będzie szybko topniał.

Jakie będą temperatury w święta Bożego Narodzenia?

Najprawdopodobniej kolejny rok z rzędu czekają nas dosyć ciepłe święta. Temperatury będą wahały się od 2 do - 4 stopni Celsjusza. W nocy będą spadały do - 6 stopni. W Wigilię ma padać deszcz, a temperatury nawet w nocy mogą być w granicach zera stopni. To oznacza, że może być naprawdę ślisko! Pierwszy dzień świąt zapowiada się z opadami śniegu, w dzień temperatura w okolicach 3 stopni, w nocy -3. Z kolei drugi dzień świąt to deszcz przechodzący w śnieg. W ciągu dnia temperatura wyniesie od 0 do 4 stopni, a w nocy 0 stopni.

Mimo opadów śniegu to nie wystarczy, aby ten, który spadnie w niewielkich ilościach zapewnił białe święta. Oczywiście prognozowanie z wyprzedzeniem obarczone jest prawdopodobieństwem błędu, dlatego warto mieć nadzieję, że pogoda w tym roku zaskoczy nas i przed nami białe święta 2018!

Reklama