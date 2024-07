P { margin-bottom: 0.21cm; }

Beata Tadla została zwolniona z TVP i teraz szuka pracy. Zapytaliśmy więc dyrektora programowego TVN Edwarda Miszczaka czy zatrudniłby Beatę Tadlę z powrotem w stacji TVN? Co nam odpowiedział?

Na szczęście nie obsadzam programów informacyjnych. Ja pracuję w rozrywce, a ona zawsze pracowała w newsach i z tego co wiem Tadla z tego nie odchodzi. Dlatego o Beacie Tadli nie mogę powiedzieć nic, bo nigdy z nią nie pracowałem. Czy widziałbym ją w rozrywce? Nie, bo do rozrywki trzeba się urodzić, a Tadla urodziła się do newsów. I myślę, że popełniłaby ogromny błąd, gdyby nagle szukała pracy poza newsami. Jest tyle telewizji na rynku informacyjnym, tam pewnie będzie dla niej miejsce - mówi Party.pl Edward Miszczak.