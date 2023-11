W grudniu 2018 roku Antoni Królikowski rozstał się po 2 latach z Julią Wieniawą. Zaskoczyło to mocno fanów pary, którzy nie spodziewali się, że tak zgrany duet zakończy swój związek. Teraz Julia jest związana z Baronem, a Antek zaczął spotykać się z Kasią Dąbrowską, która nie była dotąd znana w show-biznesie. Mogłoby się więc wydawać, że Antek znów jest szczęśliwy.

Antoni Królikowski zazdrosny?

Tymczasem "Fakt" informuje, że Antoni Królikowski jest... zazdrosny. Chodzi o jego byłą dziewczynę Kasię Sawczuk. To właśnie z nią był związany, zanim poznał Julię, która była kiedyś przyjaciółką Kasi. Antoni i Kasia byli ze sobą półtora roku, a aktor wyznał jej miłość w programie "Agent"!

Dlaczego Antoni miałby być zazdrosny? Według "Faktu", była dziewczyna aktora właśnie zaręczyła z Mattią Rosinskim, Polakiem fracuskiego pochodzenia, który tworzy wraz z bratem offowy zespół BEMY. A Antkowi nie chodzi o Kasię, a o same zaręczyny - miał ponoć nadzieję, że to on pierwszy się ustatkuje.

Myślał, że to on wcześniej się ustatkuje. Kasię postrzegał jako niedojrzałego lekkoducha. On nie rozumie, że nie ma szczęścia w miłości. Zżera go zazdrość, bo też wolałby myśleć o ślubie, niż co rusz rozpoczynać nowy związek – mówi informator tabloidu.

Czy tak rzeczywiście jest? Kasia i Mattia zostali ostatnio przyłapani na spacerze. Jednak na palcu aktorki nie widać żadnego pierścionka zaręczynowego! Może się więc okazać, że plotki o zaręczynach nie są prawdziwe i Antek nie ma czego zazdrościć Kasi.

Antoni Królikowski jest teraz związany z Kasią Dąbrowską, której nie zależy na popularności

East News

Kiedyś Antoni był związany z Kasią Sawczuk

East News

Na dłoniach Kasi nie widać żadnego pierścionka zaręczynowego!