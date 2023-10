Ania Adamiak zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Hotel Paradise". Idąc do show, cały czas myślała o tym, jak mogą ludzie ją odebrać. Nawet wchodząc w układ z Mattem, kiedy uczestnicy uwierzyli w ich szczere uczucie, ciągle powtarzała mu, że na co dzień nigdy by się tak nie zachowała.

Dziś nie kryje tego, że na początku jej udziału w show hejt faktycznie się pojawiał, jednak starała się nie skupiać na negatywnych wiadomościach i wyłapywać te dobre. Jednak im bardziej widzowie poznawali Anię, tym bardziej się do niej przekonywali.

Czy uczestniczka jest zadowolona z tego, jak została przedstawiona w "Hotelu Paradise"? W końcu wdawała się w sprzeczki. Czy któryś z aspektów przedstawionych w telewizji nie do końca odzwierciedlał jej osobowość? Zobaczcie, co nam zdradziła!

