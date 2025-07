Joanna Kołaczkowska, znana i uwielbiana artystka kabaretowa, zmarła 17 lipca 2025 roku. Informacja o jej odejściu wstrząsnęła środowiskiem artystycznym i fanami kabaretu. Przez pierwsze dni po śmierci artystki członkowie kabaretu Hrabi, z którym była związana, nie zabierali indywidualnie głosu. Teraz, po czterech dniach od tragicznej wiadomości, Tomasz Majer – wieloletni kolega Kołaczkowskiej z kabaretu Hrabi – opublikował poruszający wpis w swoich mediach społecznościowych.

Tomasz Majer w emocjonalnych słowach żegna Joannę Kołaczkowską, wspominając wspólne chwile na scenie i poza nią. Artysta opisał ją jako „wystrzelony pocisk” – energiczną, twórczą i charyzmatyczną osobowość sceniczną.

Byłaś na scenie jak wystrzelony pocisk. Podziwiałem i zawsze będę Cię podziwiać w kabarecie Potem, w Hrabi oraz przy wszystkich Twoich działaniach artystycznych: ukachanym Pączku, Mówisiu, Hycu, Spadko, Paszy, projektach z bardzo Ci drogim Andrusem, nie sposób wymienić wszystkiego. Niczym Midas przemieniałaś wszystko w złoto: spontanicznie i z wiarą, że to wyjdzie. I wychodziło. Zawsze Cię za to podziwiałem.

Byłaś na scenie jak wystrzelony pocisk. Podziwiałem i zawsze będę Cię podziwiać w kabarecie Potem, w Hrabi oraz przy wszystkich Twoich działaniach artystycznych: ukachanym Pączku, Mówisiu, Hycu, Spadko, Paszy, projektach z bardzo Ci drogim Andrusem, nie sposób wymienić wszystkiego. Niczym Midas przemieniałaś wszystko w złoto: spontanicznie i z wiarą, że to wyjdzie. I wychodziło. Zawsze Cię za to podziwiałem.

Następnie przyznał, że wciąż trudno jest mu się pogodzić z odejściem Joanny Kołaczkowskiej. Dodał także, że artystka była nie tylko wspaniałą koleżanką z pracy, ale także osobą o wielkim sercu, która zawsze bezinteresowanie lubiła pomagać ludziom

Strumień łez zalewa mi oczy. W końcu puściło. Nie wierzyłem w to, co się dzieje. Twoje odejście… Lubiłaś pomagać tak zwyczajnie, bezinteresownie, bo chciałaś, bo lubiłaś, bo tak czułaś. Koncerty, fundacje, nagrywane życzenia, mimo zmęczenia robiłaś to. Pokazałaś mi, jak można kochać kabaret i szanować publiczność. Dziękuję Ci za to moja droga koleżanko z pracy.

- dodał