Viki Gabor jest jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Artystka ma za sobą pasmo sukcesów, a obecnie cieszy się wakacjami i pracuje nad udoskonaleniem niektórych swoich utworów. W rozmowie z Party.pl piosenkarka zdradziła, czy jest perfekcjonistką i wyznała też jakiej muzyki słucha. Tu nie ma dużego zaskoczenia, jednak Viki Gabor powiedziała o tym z pewnym zmieszaniem. Zdecydowała się powiedzieć, jaki utwór słynnej wokalistki jest jej ulubionym i co czuje kiedy słucha "Only 1". Okazuje się, że to Viki wielkie przeżycie! To trzeba usłyszeć...

Reklama

Zobacz także: Viki Gabor skończyła piątą klasę z paskiem na świadectwie! Ale z jednym przedmiotem ma kłopot...

East News