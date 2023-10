Viki Gabor to jedna z najpopularniejszych polskich artystek młode pokolenia, której muzycznej dojrzałości i talentu może pozazdrościć niejedna starsza koleżanka po fachu. Kiera 13-latki osiągnęła zawrotne tempo, i aż trudno uwierzyć, że od jej występu w "The Voice Kids" minęły zaledwie dwa lata. Młoda artystka już ma na swoim koncie wiele prestiżowych nominacji, a jej utworów słuchają setki tysięcy słuchaczy! Czego jednak ona słucha prywatnie? Czy w jej głośnikach leci tylko Viki Gabor, a może skłania się ku dawnym wykonawcom?

Jestem dziwną osobą. Słucham wszystkiego. Najczęściej Ariany Grande, która jest moją idolką. Słucham Drake'a, Travis'a Scott'a, Seleny Gomez i... - zaczęła w rozmowie z naszą reporterką.

Viki Gabor nie ukrywa, że jedną z jej ostatnich ulubionych piosenek, jest utwór, który polecił jej jej wujek! Jesteście ciekawi? O to byśmy jej nie podejrzewali. Koniecznie zobaczcie co o swoich muzycznych inspiracjach i podróżach powiedziała w rozmowie z Party.pl młoda artystka i co sądzi o "vikowej muzyce". Ostatnio gwiazda ułożyła specjalnie dla nas quiz dla swoich fanów. Chcecie się sprawdzić?

Choć Viki Gabor ma zaledwie 13 lat, już podbiła list przebojów! W rozmowie z Party.pl artystka zdradziła, co znajduje się na jej prywatnej top składance.

Anielski głos i niesamowita osobowość. Gwiazda przyznała, że jej największą idolką jest Ariana Grande! Czy tylko my widzimy podobieństwo?

