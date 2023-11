„Nie wyobrażam sobie, że wrócę do rozrywki”, deklaruje Agnieszka Woźniak-Starak w pierwszym wywiadzie po śmierci męża. Czym teraz zajmie się gwiazda?

Na pierwszy wywiad Agnieszki Woźniak-Starak (41) po śmierci jej męża czekali wszyscy: media, wielbiciele gwiazdy i jej przyjaciele. Dopiero trzy miesiące po tragicznym wypadku Piotra Woźniaka-Staraka dziennikarka zdecydowała się na kilka zwierzeń. Także tych dotyczących przyszłości.

„Tęsknię za telewizją, bo uwielbiałam moją pracę, ale chyba nie wyobrażam sobie, żebym wróciła do rozrywki. Myślę, co mogłabym zrobić. Nie mam sprecyzowanego pomysłu. Wiem, że wydarzyło się coś takiego, co stawia wyraźną kreskę, i że ja też chciałabym dużo rzeczy zmienić i robić inaczej. To jest nowy początek”, stwierdziła Agnieszka w wypowiedzi dla programu „Dzień dobry TVN”.