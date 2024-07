Na początku roku Anna Czartoryska udzieliła "Gali" obszernego wywiadu, w którym zapewniała, że nie chce zdradzać szczegółów jej nowego związku, a z partnerem u boku szybko jej nie zobaczymy. Wiedzieliśmy tylko, że wybrankiem aktorki jest Michał Niemczycki, który w młodości miał problemy z prawem (czytaj: Szok! Facet Czartoryskiej siedział w więzieniu). Życie w mediach nie należy jednak do najłatwiejszych i para zdecydowała się w końcu publicznie pokazać.

Przy okazji wczorajszej premiery filmu "Big Love" to Anna i Michał budzili najwięcej emocji wśród paparazzich i dziennikarzy. Ich obecność była bacznie śledzona. Mimo to nie zabrakło czułych spojrzeń, gestów i trzymania się za ręce. Czartoryska sprawia wrażenie bardzo szczęśliwej w nowym związku, a Niemczycki jakby jeszcze nie do końca był przyzwyczajony do błysków fleszy.

Zawsze musi być jednak ten pierwszy (medialny) raz. W ich przypadku wyglądał on tak:

