Izabala Janachowska, specjalistka od organizowania ślubów i wesel, wie absolutnie wszystko o tym co wypada, a czego absolutnie nie można zrobić w tym wyjątkowym dniu jakim jest ślub W rozmowie z naszą dziennikarką Janachowska została zapytana o to czy wypada założyć czarną sukienkę na wesele. Pamiętacie, że kiedyś na taką "ekstrawagancję" skusiła się Ania Lewandowska - i na ślub swojej przyjaciółki wybrała właśnie czarną kreację - był to czarny kombinezon!

Mówi się, że czarne kreacje z kolorowymi dodatkami na weselu mogą wyglądać bardzo stylowo i coraz częściej widzimy je na weselnych salach. Ale niektórzy (zwłaszcza starsi goście) wręcz krzywo patrzą na czarne sukienki na ślubie. Jaka w końcu jest prawda? Wypada czy nie wypada? Iza Janachowska powiedziała jaka jest prawda! Zobaczcie wideo!

Izabela Janachowska radzi!

Pamiętacie, że Ania założyła kiedyś czarną sukienkę na ślub przyjaciółki?