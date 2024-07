Kto się tak ubrał? To Nicki Minaj! I to bynajmniej nie jest strój na imprezę. Ona właśnie wraca ze studia! Ile czasu poświęciła na stylizację? Nie mamy pojęcia, ale podobnie jak Lady Gaga strój jest dla niej najważniejszy. Zachodnie media już okrzyknęły ją czarnoskórą Lady Gagą. A Wy co sądzicie o kolorowym stylu Nicki?

