Cristiano Ronaldo ma koronawirusa. Jak się czuje piłkarz chory na Covid-19?

Cristiano Ronaldo ma koronawirusa. Taką informację przekazała Portugalska Federacja Piłkarska po przetestowaniu drużyny przed meczem Ligi Narodów ze Szwecją, który odbędzie się w środę. To jedyna osoba z drużyny, która otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa. Piłkarz został odizolowany od reszty drużyny, a osoby, które miały kontakt ze sportowcem ponownie przeszły testy i przed meczem mają dowiedzieć się czy zagrają w środę. Jak się czuje piłkarz?

Cristiano Ronaldo po tym, jak otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa został odizolowany od reszty drużyny. Jak donoszą zagraniczne media już wiadomo, ze nie zagra w meczu ze Szwecją. A jak piłkarz przechodzi Covid-19? Według informacji, które pojawiają się w portugalskich mediach Cristiano Ronaldo przechodzi chorobę bezobjawowo i czuje się dobrze.

Jeszcze wczoraj 35-letni gwiazdor sportu wspólnie imprezował z kolegami z drużyny. Wtedy nikt nie podejrzewał, że Cristiano Ronaldo ma koronawirusa! Zdjęcie w sieci stało się hitem i w zaledwie 20 godzin zyskało ponad 6 milionów polubień i prawie 50 tysięcy komentarzy.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

OFFICIAL: Portugal have confirmed Cristiano Ronaldo has tested positive for COVID-19. pic.twitter.com/DdTBuUAN6j