Podczas, gdy cały świat mówi o transferze Cristiano Ronaldo z Realu Madryt do Juventusu Turyn, piłkarz odpoczywa na wakacjach! Towarzyszy mu oczywiście piękna partnerka - Georgina Rodríguez i syn Cristano Junior. Gdzie Ronaldo zabrał swoją ukochaną?

Choć na Mundialu Rolando zdobył kilka pięknych bramek, Portugalia udział w Mundialu zakończyła na 1/8 finału. Przegrana z Urugwajem 2:1, przekreśliła ich marzenia o sukcesie na Mundialu w Rosji. Po powrocie do Hiszpanii, gdzie na co dzień mieszka Cristiano, piłkarz postanowił zabrać swoją rodzinę na długo wyczekiwany urlop. Gdzie? Do Grecji. Para najpierw przyleciała prywatnym odrzutowcem na lotnisko Kalamata, a następnie udała się helikopterem do kurortu Costa Navarina.

Instagram

Piłkarz pochwalił się zdjęciem ze swoją partnerką oraz synem, a Georgina pokazała fotkę, na której widać jak karmi Cristiano Ronaldo. Fani pary tym razem uważnie przyglądali się Georginie, o której mówi się, że spodziewa się kolejnego dziecka. Para nie skomentowała tych informacji, ale na zdjęciach z wakacji brzucha Rodríguez w ogóle nie widać. Georgina zakrywa brzuch albo tak pozuje, że go nie widać. Czy to znaczy, że jednak rzeczywiście Ronaldo po raz piąty zostanie ojcem?

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez na wakacjach z synem