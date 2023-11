Małżeństwo Pawła Adamowicza trwało 20 lat. W liście opublikowanym przez "Dziennik Bałtycki" żona podkreśliła, że będzie jej brakować "mądrości, rad i pomocy" ze strony męża.

Dodała, że była trochę zazdrosna o czas, jaki Paweł poświęcał miastu. Jednak wiedziała, że prezydentura dodaje mu sił i pozwala na bycie szczęśliwym.

Wszędzie było Ciebie pełno. Teraz pozostanie pustka. Pamiętam, jak bardzo się cieszyłeś, gdy powołałeś stowarzyszenie „Wszystko dla Gdańska” jako prosamorządowe i proobywatelskie. Bardzo chciałeś je rozwijać i promować wśród mieszkańców, by w ten sposób zachęcić do aktywności. Po to wydałeś też swoją książkę „Gdańsk jako wspólnota”. Jestem przekonana, że ta książka i to stowarzyszenie są potwierdzeniem tego, że wszystko oddałeś dla Gdańska, nawet swoje życie - czytamy w liście.