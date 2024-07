Pod koniec kwietnia hollywoodzka aktorka Drew Barrymore po raz drugi została matką. Na świat przyszła jej córeczka Frankie, której ojcem jest aktualny partner gwiazdy, handlarz dziełami sztuki Will Kopelman. Drew jest już mamą 2-letniej Olivii, która przyszła na świat we wrześniu 2012 roku. Niemalże do samego porodu Barrymore nie zrezygnowała z bywania na salonach, dzięki czemu mogliśmy podziwiać jej ciążowy brzuszek. Przypomnijmy: Drew Barrymore została mamą. Ona i jej partner nie posiadają się ze szczęścia

Reklama

Do tej pory gwiazda tylko raz pokazała swoje córki na okładce jednego z magazynów. Teraz zrobiła to po raz kolejny, tym razem publikując prywatne zdjęcie na Twitterze. Aktorka zdecydowała się zrobić to w celach charytatywnych, dlatego ma na sobie koszulkę z napisem "Matka smoków". W ten sposób zachęca do kupowania t-shirtów, po to by wesprzeć organizacje zajmujące się znajdowaniem dzieciom rodzin zastępczych.



Kup koszulkę 'Mother of Dragons'. Wszystkie wpływy pójdą na pomoc organizacjom w Los Angeles, które zajmują się znajdowaniem dzieciom rodzin zastępczych. - napisała przy fotografii



Koszulki dostępne są w różnych kolorach i kosztują 28 dolarów. Fakt, że są gwiazdy, które umiejętnie wykorzystują wizerunek swoich dzieci cieszy.

Zobacz: Brad Pitt sprzedał zdjęcia swoich dzieci. Teraz się z tego tłumaczy

Zobacz także

Reklama

Drew Barrymore chwilę przed porodem: