Córka Sylwii Bomby ma pokaźną garderobę! Nie odstaje od znanej mamy

Sylwia Bomba zyskała popularność dzięki udziałowi w "Gogglebox. Przed telewizorem". Od roku spełnia się również w roli mamy uroczej Tosi. Dziewczynka natychmiastowo skradła serca fanek gwiazdy TTV, która nie ukrywa, że jej odbiorczynie wolą oglądać zdjęcia dziewczynki o wiele bardziej od jej własnych, co oczywiście również sprawia jej radość. Dziś Sylwia pochwaliła się kolekcją butów... nie tylko swoją ale również Tosi. Ta ilość może Was zaskoczyć! Tosia to prawdziwa miłośniczka mody!

Garderoba córki Sylwii Bomby

Tosia, córeczka Sylwii Bomby to niezła fashionistka! Częste bliźniacze stylizacje mamy i córki robią wrażenie wśród obserwatorów. Nie dziwi więc fakt, że garderoba rocznej córki gwiazdy TTV jest całkiem pokaźna! Sylwia pochwaliła się na Instagramie kolekcją butów córeczki i okazuje się, że ma ich niewiele mniej niż mama! Warto dodać, że są to buty jedynie na nadchodzącą wiosnę:

Zaczęło się ubieranie i stylizowanie 🙈 Pewnie nie zdążę się obejrzeć, a Tosia będzie podbierała moje buty 👠🤷🏻‍♀️ tymczasem Antosia chciała Was zapytać czyja kolekcja na wiosnę fajniejsza? 🤪

Od kogo byście wolałybyście pożyczyć buty?🤣

A może to Sylwia w przyszłości będzie podbierała buty Tosi? Kto wie...

Internauci zwrócili uwagę, że niektóre rozmiary są za duże na stópki rocznej dziewczynki:

- Tosia ma zapas butów na kilka lat do przodu

- Nie, to zapas na wiosnę - sprostowała Sylwia

Trzeba przyznać, że to naprawdę spora kolekcja jak na jeden sezon. Tosia to szczęściara i wygląda na to, że kocha buty jak prawdziwa mała kobietka!

Sylwia Bomba pokazała urocze zdjęcie z córką. Okazuje się, że mała Tosia ma słabość do butów podobnie jak jej ukochana mama! Niedaleko pada jabłko od jabłoni!

Tosia niezaprzeczalnie skradła serca obserwatorek swojej mamy. Internautki uwielbiają oglądać ich wspólne zdjęcia. Trudno się temu dziwić!