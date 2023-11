Reklama

Paulina Sykut-Jeżyna wróciła do pracy! Prezenterka od marca znów jest gospodynią popularnego show "Taniec z gwiazdami". Po pierwszym odcinku swoimi umiejętnościami zachwycili jury m.in. raper Popek i Renata Kaczoruk. A komu kibicuje Paulina? To zdradziła w nowym "Fleszu".

Życzę szczęścia wszystkim „roztańczonym”! - śmieje się prezenterka.

Paulina Sykut-Jeżyna nie ukrywa, że najwięcej radości sprawia jej patrzenie na... roztańczoną córeczkę, 14-miesięczną Różę. Co ciekawe, dziewczynka najbardziej lubi ruszać się w rytm nowych piosenek Justina Timberlake'a i do muzyki Buena Vista Social Club. Ale taniec to nie wszystko! Róża próbuje też naśladować zachrypnięte głowy muzyków jazzowych! Czyżby odziedziczyła muzyczny talent po mamie?

Wcześniej zdarzało się, że gwiazda Polsatu zabierała na próby programu "TzG" 14-miesięczną Różę. Niewykluczone, że dziewczynkę razem z tatą zobaczymy w któryś piątek na widowni.

Róża uwielbia taniec! Ale trudno jej usiedzieć w miejscu, bo właśnie odkryła bieganie i bardzo się cieszy tym doświadczeniem - mówi „Fleszowi” Paulina.

Wygląda na to, że Róża ma zadatki na gwiazdę! Opanowuje coraz więcej słów. Jej ulubione? Poza słowami mama i tata to... biżuteria, garderoba i pralka! :) Jak na prawdziwą kobietę przystało!

Paulina Sykut-Jeżyna wróciła do "Tańca z Gwiazdami".

Prawdziwą gwiazdą dla prezenterki jest... jej córka Róża, która uwielbia tańczyć!