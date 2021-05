Córka Natalii Kukulskiej skończyła 16 lat. Dumna mama pokazała sporo nowych zdjęć nastolatki: "Mówi o sobie, że ma starą duszę"

Natalia Kukulska pokazała w sieci zdjęcia ze swoją starszą córką, która wczoraj - we wtorek 4 maja- skończyła 16 lat. Z tej okazji piosenkarka opublikowała wzruszający wpis o córce, a przy okazji zdradziła, gdzie się wybrały, żeby świętować urodziny Ani. Nastolatka wyrosła na piękną dziewczynę i coraz bardziej przypomina swoją mamę. Zobaczcie sami!

Natalia Kukulska pochwaliła się córką

Choć trudno w to uwierzyć, to starsza córka Natalii Kukulskiej skończyła już 16 lat. Piosenkarka przez wiele lat chroniła wizerunek swoich pociech i nie publikowała w sieci ich zdjęć. Jakiś czas temu to się zmieniło i dziś na profilu gwiazdy na Instagramie pojawia się coraz więcej fotek na których możemy zobaczyć, jak wyrośli.

Teraz Natalia Kukulska opublikowała najnowsze zdjęcia z Anią i zdradziła, jaka jest jej starsza córka.

Hasło „sweet sixteen” zdecydowanie nie definiuje mojej córki Ani. Choć bywa i słodka i dziś stała się szesnastoletnia. Mówi o sobie, że ma starą duszę... słuchając jej refleksji, obserwując jej rozwój i pracę w pogłębianie swojej świadomości - zaczynam w to wierzyć. Jej entuzjazm, ekscytacje podróżami, zdrową żywnością, kulturami są zaraźliwe. Nie będę wychwalać choć umiem i byłoby za co... pewne rzeczy widać też gołym okiem 🤭🤫😜- piosenkarka napisała na Instagramie.

W dalszej części wpisu dumna mama zdradziła, gdzie zabrała Anię z okazji jej 16. urodzin.

Nasza relacja jest dla mnie pięknym, czasem wymagającym ale najważniejszym doświadczeniem. Inspiracją. Bliskość sama się nie robi. My chyba ją namierzyłyśmy. Kocham. Dumnam. Urodzinowo wiwatuję do świata!!! Ps. Zdjęcia pochodzą z naszej wycieczki urodzinowej do Sztokholmu. Jak to się mówi „Quality time”... ♥️🥳🎂- dodała.

Córce Natalii Kukulskiej składamy serdeczne życzenia, a Wy zobaczcie najnowsze zdjęcia piosenkarki i Ani!

Córka Natalii Kukulskiej skończyła 16 lat. Dumna mama pokazała w sieci zdjęcia ze swoją pociechą.

Piosenkarka ma jeszcze syna Jana i córkę Laurę.

Z mężem i najmłodszą córką.

Ania jest bardzo podobna do Natalii!