Córka Joanny Krupy pójdzie w ślady mamy? Asha już jest małą gwiazdą!

Joanna Krupa nigdy nie ukrywała, że macierzyństwo to jej największe marzenie, a odkąd się spełniło i na świat przyszła śliczna Asha, modelka wręcz oszalała na jej punkcie, a fani są zgodni, że nigdy nie widzieli jeszcze tak słodkiego dziecka. Czy dziewczynka pójdzie w ślady mamy? Jak się okazuje, już teraz robi prawdziwą furorę, a na jej widok w zachwyt wpadają największe, amerykańskie gwiazdy. Zdjęcie, które Joanna Krupa opublikowała w mediach społecznościowych nie pozostawia żadnych wątpliwości.

Joanna Krupa opublikowała zdjęcie córeczki! "Sukces"

Tegoroczne święta, choć były zupełnie inne, dla Joanny Krupy zakończyły się prawdziwym sukcesem. Jak się okazuje, cała rodzina gwiazdy ma prawdziwe powody do radości, a to wszystko dzięki małej Ashy. Dziewczynce wprost nie schodzi uśmiech z ust, a zdjęcie, które opublikowała jej słynna mama to najlepsze, co mogliśmy zobaczyć! Jej córeczka już jest małą gwiazdą!

- Asiu, ona jest słodsza każdego dnia - zachwycała się Sara Boruc. - Kocham jej uśmiech! - Cudna - pisały pozostałe internautki.

Każde zdjęcie córeczki Joanny Krupy w mediach społecznościowych otrzymuje kilkadziesiąt tysięcy serduszek, a to, które pojawiło się zaledwie wczoraj ma ich aż sto tysięcy! Mała Asha z roztrzepanymi włosami, szerokim uśmiechem, w słodkiej piżamce i z zabawkowym pieskiem w ręku naprawdę rozbiła bank, a popularne aktorki i producentki, jak Maryse Mizanin, Joyce Giraud, Gretchen Rossi, Diana Madison, czy między innymi modelka Sarah DeAnna, nie mogą przestać wyrażać w komentarzach swoich zachwytów! Myślicie, że Asha pójdzie w ślady mamy, skoro już teraz możemy nazwać ja prawdziwą małą gwiazdą Instagrama? Cóż, o tym z pewnością przekonamy się za kilka lat.

"Święta sukces" - ogłosiła Joanna Krupa. Jak widać uśmiech na twarzy jej małej córeczki jest najważniejszy.

Asha nie przestaje zachwycać internautów! Sądzicie, że pójdzie w ślady słynnej mamy?