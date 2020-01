Córka Doroty Szelągowskiej skończyła dwa latka! Mama wyprawiła jej bajkowe urodziny

Dorota Szelągowska przed kilkoma dniami świętowała drugie urodziny swojej córeczki Wandy! Gwiazda TVN zamieściła wpis w mediach społecznościowych, w którym pokazała, jak wyglądał tort jej pociechy oraz słodkie dekoracje. Chyba każde dziecko marzy o takich urodzinach! Zobaczcie sami!

Zobacz także: Nie uwierzycie, ile razy przeprowadzała się Dorota Szelągowska! "Rozmawiałam o tym nawet z terapeutką"

Dorota Szelągowska jest mamą dorosłego już syna Antoniego, a przed dwoma laty gwiazda TVN urodziła także córeczkę Wandzię. Wygląda na to, że dziewczynka jest prawdziwym oczkiem w głowie mamy! Niedawno Wanda świętowała drugie urodziny. Z tej okazji Dorota Szelągowska przygotowała dla swojej pociechy imprezę urodzinową w iście bajkowym stylu.

Gwiazda pochwaliła się w mediach społecznościowych tortem oraz słodkimi przekąskami, które zostały przygotowane na tę okazję. Wygląda na to, że jej córeczka jest fanką popularnej kreskówki o śwince Peppie, bowiem postaci właśnie z tej bajki były motywem przewodnim dekoracji.

Fani gwiazdy są zachwyceni pięknymi słodkościami, które zostały przygotowane z okazji drugich urodzin Wandzi!

Dorota Szelągowska, przy okazji urodzin swojej córeczki, opublikowała również historię Kacperka, który zmaga się z poważną chorobą.

Również dziś poznałam historię Kacpra, którego rodzice odliczają czas do jego drugich urodzin. Ale nie z radością – ten czas jest jak tykająca bomba. Kacper potrzebuje najdroższego leku świata. Leku, kosztującego 9 milionów złotych, a który można podać tylko do drugich urodzin. Nie umiem sobie nawet wyobrazić jak im mija kolejny dzień zbliżający do 17 września. Dlatego proszę Was – pomóżcie. Ściskam mocno - dodała Dorota Szelągowska.