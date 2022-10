Córka Dariusza Gnatowskiego była jego największą dumą. Tak aktor mówił o Julii!

Zastępca dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w rozmowie z mediami opowiedział o ostatnich chwilach Dariusza Gnatowskiego i dramatycznej walce o jego życie. Marcin Mikos nie ukrywa, że stan aktora był naprawdę bardzo zły, a lekarze robili wszystko, żeby go uratować. Niestety, pomimo długiej reanimacji Dariusz Gnatowski zmarł. Sprawdźcie, co powiedział wicedyrektor szpitala w Krakowie. Dariusz Gnatowski nie żyje Śmierć Dariusza Gnatowskiego wstrząsnęła wszystkimi. Aktor, który zdobył ogromną popularność dzięki roli w serialu "Świat według Kiepskich" zmarł w jednym z krakowskich szpitali. Media informowały, że Dariusz Gnatowski trafił pod opiekę specjalistów z zapaleniem płuc i ciężką niewydolnością oddechową. Później okazało się, że aktor miał też objawy koronawirusa. Marcin Mikos, wicedyrektor szpitala specjalistycznego w Krakowie w rozmowie z TVN24 przyznał, że ze względu na stan Dariusza Gnatowskiego lekarze nie zdażyli zrobić mu testów. Teraz Marcin Mikos w rozmowie z "Super Expressem" opowiedział o ciężkiej walce lekarzy o życie aktora. Trafił do nas w bardzo ciężkim stanie, właściwie kilka godzin po przyjęciu do szpitala zmarł. To była bardzo trudna, bardzo żmudna akcja reanimacyjna, ogromny wysiłek lekarzy i pielęgniarek, którym bardzo dziękuję, bo włożyli mnóstwo serca, mnóstwo energii, by uratować Darka Gnatowskiego, niestety nie skończyło się to optymistycznie i Darka żegnamy - dziennik cytuje wicedyrektora szpitala. Niestety, pomimo starań lekarzy Dariusz Gnatowski zmarł. Każda osoba, nawet publiczna, ma prawo do pewnej sfery prywatności, nie chciałbym wchodzić tutaj w szczegóły. Mogę powiedzieć tylko, że trafił z bardzo ciężką niewydolnością oddechową, z potężnym obrzękiem i to był...