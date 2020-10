Dariusz Gnatowski miał szczęśliwe małżeństwo. "Trochę w życiu poszaleliśmy"! Kim jest żona gwiazdora "Świata według Kiepskich", Anna Gnatowska?

Dariusz Gnatowski zmarł w wieku 59 lat - ta smutna wiadomość pojawiła się wczoraj w mediach. Jako przyczynę śmierci gwiazdora "Świata według Kiepskich" podano zapalenie płuc i ciężką niewydolność oddechową. Aktor od lat zmagał się z cukrzycą i miał również od jakiegoś czasu poważne problemy ze wzrokiem. Dariusz Gnatowski mógł liczyć na ogromne wsparcie ze strony najbliższej rodziny czyli żony i córki. Kim jest żona Dariusza Gnatowskiego? Jak się poznali?

Jak Dariusz Gnatowski poznał swoją żonę?

Dariusz Gnatowski rzadko mówił o swoim życiu prywatnym. Jego żona Anna jest przedszkolanką, a córka Julia studiowała w Krakowie. Para poznała się w galerii Teatru STU i pobrała się w latach 90. Początkowo mieszkali w mieście, ale ostatecznie zdecydowali się na przeprowadzkę w okolice Krakowa:

Poznaliśmy się w galerii Teatru STU na ul. Brackiej na jakimś wernisażu. Żona miała charakterystyczne buty z blaszkami. Śmialiśmy się z tych blaszek i tak to poszło... od rzemyczka do kamyczka... u szyi. No, ale powiedzmy wprost: zaczęło się od butów. Zamieszkaliśmy razem jeszcze przed ślubem, w malutkim mieszkaniu na Krupniczej. (...) Dziś mieszkamy pod Krakowem. (...) Żona jest fascynatką ogrodu. - mówił z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru Dariusz Gnatowski w wywiadzie dla kurierlubelski.pl

W tym samym wywiadzie aktor bardzo ciepło wypowiadał się o swojej żonie. Podkreślał, że oboje są optymistami i w swoim życiu dużo poszaleli:

Żona fajna jest. Bardzo ładna, sympatyczna. Gdy się czymś pasjonuje, to do końca. Ze mnie to raczej słomiany ogień. Ania jest świetną matką i żoną, bez zarzutu prowadzi nasz rodzinny interes. Oboje jesteśmy optymistami. Choć Ania jest bardziej stonowana. Wariackie impulsy wychodzą raczej ode mnie. Przyznam jednak, że troszkę już w życiu poszaleliśmy i teraz najbardziej nas kręci święty spokój.

A jaki był prywatnie Dariusz Gnatowski?

Darka często utożsamiają z Panem Boczkiem. Jedenaście lat na ekranie popularnego serialu komediowego robi swoje. (...) W domu nie ma go dosyć często. Gra w teatrze, w serialu, w kabarecie. I jeździ po całej Polsce. (..) Jest wesoły, wybuchowy, niecierpliwy, inteligentny, bardzo błyskotliwy. - mówiła Anna Gnatowska w wywiadzie dla kurierlubelski.pl w 2010 roku.

Czy córka Dariusza Gnatowskiego pójdzie w ślady ojca?

Córka Dariusza Gnatowskiego, jak mówił sam gwiazdor "Świata według Kiepskich" wyfrunęła z domu już w klasie maturalnej i zdecydowała się na studia humanistyczne w Krakowie:

Julia wyfrunęła już dawno temu z domu. Była wtedy w klasie maturalnej. Teraz mieszka w Krakowie. Jest studentką trzeciego roku studiów historyczno-kulturowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na szczęście spotykamy się dość często. Czasami ona do nas przyjeżdża, a czasami my ją odwiedzamy - mówił aktor w wywiadzie dla magazynu "Na żywo" w 2017 roku.

Żona aktora zdradziła, że ich córka nie przejawia zainteresowania aktorstwem, zna ten zawód i wie, że nie jest łatwy. Anna Gnatowska wyznała też, że Julia odziedziczyła po tacie pasję do książek. Okazuje się, że aktor był też świetnym kucharzem:

Córka nie narzeka na popularność ojca. Nie wykazuje ciągot w kierunku aktorstwa, co go bardzo cieszy. Zna ten zawód od podszewki i nie jest to łatwy kawałek chleba. Julka interesuje się fotografią i literaturą. Darek też uwielbia czytać. Doskonale gotuje. Nigdy nie porwałabym się na przygotowanie dania, które on świetnie przyrządza. W kuchni walczy z nudą, ciągle pichci coś nowego. - powiedziała Anna Gnatowska.

East News

Dariusz Gnatowski z córką, Julią.

East News

Aktor zmarł w wieku 59 lat.