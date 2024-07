Młodsza córka Beaty Kozidrak chciałaby występować na scenie. Nie chce jednak iść w ślady swojej sławnej mamy która jest piosenkarką. Ona wybrała taniec. Jak informuje „Świat i Ludzie”, osiemnastoletnia Agata ciężko trenuje pod okiem specjalistów. Córce Kozidrak marzy się prawdziwa kariera tancerki dlatego chciałaby sprawdzić swoje umiejętności w programie „YCD”.

-Chce spróbować swych sił w kolejnej edycji, ale nie chce, by mówiono, że cokolwiek zawdzięcza swojej mamie. Dlatego ciężko pracuje, by udowodnić na co ją stać- powiedział znajomy rodziny.

Choreograf chwali talent młodej dziewczyny. Zaznacza jednak, że musi jeszcze się wiele nauczyć aby startować w konkursach.

Kasia Pietras, starsza córka piosenkarki już od kilku lat śpiewa w zespole „Kashmir”, być może już niedługo swoje pięć minut na scenie będzie mieć także Agata.

Trzymamy kciuki i życzymy sukcesów w tańcu!

