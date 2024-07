Beata Kozidrak to kobieta instytucja. Miliony sprzedanych płyt, mnóstwo hitów, zero skandali, udane życie prywatne. Gwiazda ma dwie córki - Agatę oraz Kasię, która postanowiła pójść śladem mamy i zająć się muzyką. Niestety - na razie bez większych sukcesów. Na szczęście Beata ciągle dostarcza nam nowych wrażeń. Przypomnijmy: Powrót Beaty Kozidrak. Odmłodzona pozuje na okładce magazynu

Zupełnie inną ścieżkę zawodową postanowiła wybrać młodsza córka liderki Bajmu - Agata. Przez ponad rok pracowała nad własną marką modową - Modlishka. Niedawno na jej stronie ruszyła sprzedaż ubrań, których cena jest znacznie wyższa niż w sieciówkach. Agata tłumaczy to lepszym doborem materiałów i wykonaniem. W rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim" zdradza również dlaczego zajęła się modą:

Na początku nie miałam wielkich aspiracji i chciałam zostać stylistką, czyli osobą, która ubiera gwiazdy. No i faktycznie, może gwiazd nie udało mi się ubierać, ale ubierałam moje koleżanki. Były zadowolone i zaczęły mi mówić "no to weź, zrób coś w tym kierunku. Wiadomo, że sieciówki rządzą się swoimi prawami, zazwyczaj mają bardzo słabej jakości materiały, często są bardzo źle uszyte. U mnie jest inaczej, nie robimy masówki. - przekonuje córka Kozidrak