Córka Aleca Baldwina zdradziła, co usłyszała od partnera. Powiedział, że woli jej matkę!

Znacie już kosmetyki amerykańskiej marki Wet n Wild? To idealny wybór dla nowoczesnej kobiety – odważnej i ekstrawaganckiej. Lubiącej kosmetyki dobrej jakości, dzięki którym może oddać swój indywidualny charakter. Zobacz 4 looki prosto z Los Angeles i zainspiruj się! Wet n Wild to marka, która zdecydowanie sprzeciwia się okrucieństwu wobec zwierząt. Mówi stanowcze NIE w kwestii testowania kosmetyków na zwierzętach. Amerykańska marka została odznaczona przez organizację PETA certyfikatem Crueltyfree (nietestowanie na zwierzętach), potwierdzając jej zaangażowanie również na rzecz ich ochrony. Wet n Wild popiera program „Piękno bez króliczków” i dlatego umieszcza na opakowaniu każdego produktu logo PETA – uniwersalny znak, wyróżniający produkty, które nigdy nie były testowane na zwierzętach. Jest on szeroko rozpoznawalnym symbolem, który ma wielką wartość i wskazuje na odpowiedzialność wyboru. Do nowej kampanii Wet n Wild zaprosiło trzy córki ludzi show-biznesu . Wszystkie są piękne, mają artystyczne dusze i nie boją się pokazać swojej indywidualności. Jednym zdaniem: spełniają wyznaczniki marki Wet n Wild. Corinn E. Foxx – córka Jamie'ego Foxxa, Irealand Baldwin – córka Aleca Baldwina i Alessandra Garcia – córka Andy'ego Garcii to idealne ambasadorki marki. Wszystkie panie są modelkami i już od urodzenia wiedzą, że prawdziwa wolność to możliwość uwolnienia swojej najbardziej odważnej i kreatywnej strony. Zobacz, makijażowe looki na ten sezon, które stworzyły razem z Wet n Wild i wybierz ten, który pasuje do Ciebie najbardziej. Lekko i idealnie Dziewczyny wiedzą, że nie zawsze można kontrolować światło, w którym ktoś robi Ci zdjęcie. Można jednak kontrolować swój makijaż! Z podkładem Wet n Wild Foto Focus nigdy nie będziesz musiała...