Córka Agaty Mróz i Jacka Olszewskiego ma już 12 lat. Lilianna Olszewska jest coraz bardziej podobna do mamy

Liliana Olszewska urodziła się 4 kwietnia 2008 roku. To był jeden z najszczęśliwszych dni w życiu Agaty Mróz. Słynna siatkarka zmarła równo dwa miesiące po narodzinach upragnionej córeczki. Miała zaledwie 26 lat.

Kiedy Agata Mróz dowiedziała się, że jest w ciąży była ciężko chora i czekała na przeszczep, który miał zaważyć na jej zdrowiu oraz życiu. Kiedy miała 17 lat zdiagnozowano u niej białaczkę. W 2007 roku z powodu choroby zawiesiła swoją sportową karierę. Niecały rok później na świecie pojawiła się Liliana. Dziewczynka niedawno skończyła 12 lat i jest coraz bardziej podobna do mamy. Jak się zmieniała przez te lata?

Agata Mróz cierpiała na białaczkę. Czekała na przeszczep szpiku, który miał uratować jej zdrowie oraz życie. Kiedy okazało się, że jest dawca, szybko wyznaczono datę operacji. W trakcie rutynowych badań okazało się jednak, że siatkarka jest w ciąży. Agata zdecydowała, że chce urodzić dziecko, które nosi pod sercem, chociaż wiedziała, że może nie przeżyć porodu. Historią narodzin córki Agaty Mróz żył cały kraj.

Sama nie mogłam uwierzyć, kiedy zobaczyłam te dwie magiczne kreseczki. Jadąc we wrześniu na kwalifikację do przeszczepu szpiku, musiałam rutynowo zrobić test ciążowy. W pierwszej chwili myślałam, że to pomyłka. Zrobiłam drugi test i wynik powtarzał się. Lekarze mówili, że przy moim stanie zdrowia jest to prawie niemożliwe. Zadzwoniłam szybko do męża. Mówię: „Kochanie, usiądź…”. Przestraszył się, bo myślał, że coś złego dzieje się ze mną. „Jestem w ciąży!” Po drugiej stronie krótka cisza i śmiech. Myślał, że to żart. Zadzwoniłam do lekarki, która też była zaskoczona, ale żeby mieć stuprocentową pewność, wysłała mnie na badania. Już miałam wyznaczony termin operacji – 22 listopada. Pojechałam wcześniej na kwalifikację do Katowic po to tylko, żeby powiedzieć: „Niestety, muszę to przesunąć, bo jestem w ciąży”. Komisja lekarska zamarła. Nikt nie był na to przygotowany.