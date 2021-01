Minęło niemal 20 lat od kiedy Polskę opanowała Małyszomania. Z tej okazji w programie ''Dzień dobry TVN'' pojawił się reportaż, w którym żona i córka Adama Małysza wspominały swoje życie w trakcie wielkiej kariery skoczka. Okazuje się, że zrobienie zakupów czy pójście na spacer z córką sprawiało niemało problemów. Karolina, która wtedy miała nieco więcej niż 5 lat, bała się swojego taty, ponieważ nie za często go widywała.

13 i 14 stycznia 2001 roku w Harrachovie odbyły się dwa konkursy na skoczni mamuciej. Oba oczywiście wygrał Adam Małysz, a wyniki, jakie osiągał, pobiły rekordy Polski. Dziś Adam Małysz wspomina te czasy z wyraźną satysfakcją. Polacy oszaleli na jego punkcie. W całym kraju panowała atmosfera podniecenia i radości. Taką sławą przed Adamem Małyszem nie cieszył się chyba żaden sportowiec.

Jak więc ogromne zainteresowanie skoczkiem zniosła jego rodzina? Żona Adama, Izabela Małysz, sama opiekowała się córką. Gdy wybierała się z mężem po zakupy, nie było mowy o spokojnym przejściu przez sklep:

Przed świętami pojechaliśmy po zakupy do centrum handlowego i skończyło się to tym, że Adam rozdawał autografy przez dwie godziny, a ja robiłam zakupy - wspomina żona skoczka.

Z kolei córka Karolina, która miała wtedy zaledwie kilka lat, bała się swojego taty. Rzadko go widywała, a gdy poszli razem na spacer, Adam Małysz był wciąż zaczepiany przez przechodniów:

Było mi ciężko z tym, że wszyscy zaczepiają tatę. Bałam się też go, bo go nie widywałam.

Co więcej, Karolina zdradziła, że jako dziecko była wielką fanką Martina Schmitta, czyli największego rywala Małysza w skokach. Jak sama przyznaje, była tylko dzieckiem, a Schmitt zwyczajnie się jej podobał. Dziś Karolina dopiero widzi, że jej tacie mogło być z trochę ciężko, że jego córka uważa Schmitta za idola.

Jak się okazuje, niemal każdy z nas ma jakieś wspomnienia związane z ''Małyszomanią''. Fani Dzień dobry TVN, pod postem z reportażem zostawili mnóstwo zabawnych komentarzy:

Mama dmuchała w telewizor, żebyś dalej leciał 😳🤩 piękne wspomnienia :) emocje nie do zapomnienia :)

Ja miałem 10 lat jak wybuchła "Małyszomania"🙂 Zawsze było: szybko lekcje, bo "Małysz"😀😀😀

Ja zawsze krzyczałam: Adaś leć! Przy telewizorze. To były super czasy.

To był naprawdę szał, zbieraliśmy się przed tv ze znajomymi to była uczta 😁 nie do zapomnienia🤩

Piękne wspomnienia, a emocji do końca życia nie zapomnę, jakie były przed telewizorem.

To był szok gdy w Zakopanem pod skocznią bywało ponad 80 tys. ludzi. Niektórzy nawet na drzewach obserwowali zawody. Szkoda, że w całej bogatej karierze zabrakło mu tego upragnionego jedynego złotego medalu IO. Jednak dzięki niemu skoki nie umarły i doczekaliśmy następcy w postaci Kamila Stocha👏👏