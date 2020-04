Córeczka Sylwii Bomby z „Gogglebox” nie lubi tradycyjnych zabawek! Nie uwierzycie co sprawia jej największą frajdę!

Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" pochwaliła się zdjęciem swojej uroczej córeczki, na którym mała Antosia bawi się dość nietypowym sprzętem! Okazało się, że dziewczynka nie przepada za tradycyjnymi zabawkami, a największą frajdę sprawiają jej stare rzeczy, które dziadek wynajduje w piwnicy. Zobaczcie czym uwielbia bawić się córeczka Sylwii Bomby!

Córeczka Sylwii Bomby nie przepada za tradycyjnymi zabawkami

Sylwia Bomba chętnie publikuje zdjęcia swojej córeczki w mediach społecznościowych. Mała Antosia szybko podbiła serca fanów swojej mamy. Jak się jednak okazało, dziewczynka nie należy do dzieci, które z niecierpliwością wypatrują nowych zabawek. Antosia należy do grona maluchów, które nie gustują w tradycyjnych zabawkach, a zdecydowanie bardziej wolą takie, które długie lata przeleżały w piwnicy!

Ostatnio Sylwia Bomba pochwaliła się zdjęciem Antosi, na którym dziewczynka bawi się starym faxem! Taka zabawa sprawia dziewczynce najwięcej frajdy.

Cześć! Mam na imię Antosia i jestem córeczką Sylwii, którą dobrze znacie.

Od lalek wolę mopa, zamiast budować z klocków wolę zbierać kamyki, a zamiast kolorowych zabawek, które kupują mi mama i tata wolę takie stare, które dziadek wynajduje w piwnicy. Odkąd dostałam stary fax postanowiłam być telefonistką. Jest dużo fajniejszy od iPhone mamy - napisała Sylwia Bomba pod zdjęciem Antosi bawiącej się faxem.

Fani nie kryli zachwytu nad małą "telefonistką' i w komentarzach pod postem Sylwii, pojawiło się mnóstwo komplementów dla uroczej dziewczynki i jej mamy.

- Antosia masz wspaniałą mamę a sama jesteś najpiękniejszą dziewczynka na świecie😘😘😘😋 - Sekretarka mamy😍 - Kochana telefonistka holo halo Antolku miłej zabawy i pięknego popołudnia buziaki pozdrowienia dla całej rodzinki ❤️❤️❤️❤️ - Słodziak 😍😍😍 do mnie może wysyłać faxy 😁😁 odbiorę wszystkie 😉 - O jejuniu ❤️❤️❤️ ona jest przesłodka !!!😍😍 - piszą zachwyceni fani Sylwii Bomby.

My również nie możemy oderwać wzroku od przesłodkiej Antosi! Trzeba przyznać, że dziewczynka gustuje w naprawdę nietypowych "zabawkach". Najważniejsze jednak przecież jest to, że sprawia jej to tak wiele radości!

Sylwia Bomba często chwali się swoją córeczką w mediach społecznościowych. Czasami mama i córka pozują do fotografii ubrane niemalże w identyczne stroje!