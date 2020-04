Jesteś fanem programu "Gogglebox. Przed telewizorem"? Śledzisz losy bohaterów w mediach społecznościowych? Wiesz, co dzieje się w najnowszym sezonie? Jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałeś TAK, to ten quiz jest stworzony właśnie dla Ciebie. Przed Tobą 10 arcytrudnych i podchwytliwych pytań z wiedzy o bohaterach "Gogglebox. Przed telewizorem"! Jesteś gotowy, aby na nie odpowiedzieć? Jeśli tak, to zaczynajmy!

QUIZ Krzysztof Ufnal został prowadzącym nowego hitu TTV! Co to za program? Krzysztof Ufnal został prowadzącym nowego hitu TTV! Co to za program? "Kanapowcy" "Down the road. Zespół w trasie" "Kto to kupi" Kto w tym sezonie wystąpił u Kuby Wojewódzkiego? Kto w tym sezonie wystąpił u Kuby Wojewódzkiego? Sylwia Bomba, Agnieszka Kotońska i Krzysztof Ufnal Sylwia Bomba, Ewa Mrozowska i Mateusz Borkowski Agnieszka Kotońska, Izabela i Joachim Zeiske Agnieszka Kotońska niedawno pochwaliła się swoim zdjęciem sprzed lat! Do kogo porównali ją internauci? Agnieszka Kotońska niedawno pochwaliła się swoim zdjęciem sprzed lat! Do kogo porównali ją internauci? do Shakiry do Jennifer Lopez do Mariah Carey Kiedy wystartował 12. sezon programu "Gogglebox. Przed telewizorem"? Kiedy wystartował 12. sezon programu "Gogglebox. Przed telewizorem"? 24 lutego 2020 24 lutego 2019 25 lutego 2020 Kto w ostatnim czasie schudł ponad 30 kg? Kto w ostatnim czasie schudł ponad 30 kg? Marek Morus Agnieszka Kotońska Mateusz Borkowski Jak nazywa się synek Ewy Mrozowskiej? Jak nazywa się synek Ewy Mrozowskiej? Leonek Krzysio Stasio Której parze Sylwia Bomba robiła sesję zdjęciową? Której parze Sylwia Bomba robiła sesję zdjęciową? Małgorzacie Rozenek i Radosławowi Majdanowi Sylwii Przybysz i Janowi Dąbrowskiemu Annie i Robertowi Lewandowskim Jak naprawdę ma na imię Felek? Jak naprawdę ma na imię Felek? Krzysztof Jakub Karol Gdzie poznali się Jacek i Mariusz? Gdzie poznali się Jacek i Mariusz? na domówce w klubie na weselu znajomych Kogo z programu "Gogglebox" lubi oglądać Felek? Kogo z programu "Gogglebox" lubi oglądać Felek? Dominika i Krzyśka Izabelę i Joachima Sylwię i Ewę Zaznacz odpowiedź Następne pytanie