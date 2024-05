Dagmara Kaźmierska nie ukrywa, że ma bardzo bliską relację z synem. Są dla siebie największym wsparciem w trudnych chwilach. Conan Kaźmierski był na każdym odcinku "Tańca z Gwiazdami" i dopingował mamę z widowni. Niewiele osób wie, że dwa lata temu napisał dla mamy piosenkę, a jej tekst jest bardzo aktualny. Zobaczcie sami!

Dagmara Kaźmierska jest obecnie w ogniu krytyki mediów i internautów. Na światło dzienne wyszły nowe informacje o Kaźmierskiej. Kobieta postanowiła wyjechać na wakacje i odcięła się od doniesień odnośnie jej przeszłości. W podróży do Egiptu towarzyszy jej Conan - jedyny syn byłej już "Królowej życia", który wspiera matkę mimo wszystkich zawirowań wokół jej osoby. Syn Kaźmierskiej dwa lata temu napisał piosenkę mówiącą o uczuciu, jakim darzy swoją mamę. Niewiarygodne, że słowa utworu są wciąż aktualne. Zobaczcie sami!

Co więcej, Conan w swoim utworze nawiązał również do mężczyzny, jakiego życzy swojej mamie:

Przechodząc mamusiu teraz do najważniejszego- życzę Tobie faceta szczerego, bardzo kochającego i Tobie oddanego i żebyś zazdrosna nie musiała być o niego. Dobrze, że żaden Cię jeszcze nie zranił, bo jakby ktoś zranił to bym go za Ciebie zabił

- śpiewa Conan.