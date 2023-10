Po pięciu latach nieobecności, rockowa kapela Coldplay ponownie wystąpiła na Stadionie Narodowym w Warszawie. W piątek, 8 lipca odbył się długo wyczekiwany koncert, a muzyczne widowisko zaskoczyło nawet największych fanów zespołu. Nie chodzi jednak o grę świateł, czy wokalne popisy artystów. Chris Martin nie tylko w pięknych słowach zwrócił się do Ukraińców, ale też postanowił wykonać ukraiński utwór. Nie zabrakło również niespodzianki dla polskich fanów - Coldplay podczas koncertu w Warszawie wykonał piosenkę Czesława Niemena "Sen o Warszawie".

Coldplay wykonał piosenkę Czesława Niemena "Sen o Warszawie"

W miniony piątek, 8 lipca, zespół Coldplay wystąpił w Warszawie na Stadionie Narodowym. Podczas niezwykłego koncertu, odbywającego się w ramach światowej trasy "Music of The Spheres World Tour", z której każdy sprzedany bilet oznacza jedno posadzone drzewo, wsparcie akcji sprzątania oceanu, ochrony zwierząt, czy renaturyzacji gleby, nie zabrakło takich przebojów jak "Paradise", "Adventure of a Lifetime" czy "My Universe". Zgodnie z zapowiedzą organizatorów, oprawa świetlna sprawiła, że uczestnicy koncertu mogli poczuć się jak w zupełnie innym świecie, jednak to nie o laserach, czy fenomenalnych wizualizacjach mówią teraz wszyscy.

Coldplay postanowił zaskoczyć swoich polskich fanów wykonując "Sen o Warszawie" Czesława Niemena.

Nagrania z koncertu biją teraz w sieci rekordy popularności . To jednak niejedyna niespodzianka. Chris Martin postanowił również zaapelować o wsparcie Ukrainy.

– Wznieśmy ręce w górę, wyślijmy w stronę Ukrainy miłość, pokój, solidarność i dobrą energię. Ukraino, nie jesteś sama! – powiedział ze sceny.

Po tych słowach na scenie pojawił się ukraiński artysta Romari0, który wykonał z zespołem ukraińską piosenkę "Obijmy". Nie zabrakło również gestu w stronę społeczności LGBT+. Podczas piosenki "People of the Pride", wokalista pokazał tęczowe serce, jako znak solidarności.

Trzeba przyznać, że takiego widowiska w Polsce jeszcze nie było!

