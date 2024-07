Małgorzata Rozenek zaczyna promować swój nowy program "Bitwa o dom". I przy okazji nieco zmienia swój wizerunek! Przestaje być aż tak perfekcyjna, jak dotychczas. Za to staje się bardziej "niegrzeczna" i seksi. Właśnie w takim looku pokazała się podczas konferencji prasowej nowego show.

Małgosia miała na sobie krótkie spódnico - spodnie w stylu inspirowanym origami. Oranżowe szorty pochodzą z sieci Zara i kosztują 149zł. To dowód na to, że niektóre gwiazdy mogą wyglądać świetnie, nie wydając na to fortuny. Do tego zestawu, prezenterka dobrała szarą, dzianinową marynarkę i top. Dla kontrastu z intensywną barwą szortów, pojawiają się błękitne czółenka. Jast przepięknie!