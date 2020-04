Szef MEN o maturze i egzaminie ósmoklasisty! Kiedy się odbędą? Nie będzie egzaminów ustnych? 

Kiedy odbędą się matura i egzamin ósmoklasisty? Szef Ministerstwa Edukacji Narodowej i premier odpowiedzieli na pytania o plany związane ze szkolnictwem. Czy uczniowie wkrótce wrócą do szkół i czy przed wakacjami odbędą wszystkie egzaminy? A co z egzaminami ustnymi? Sprawdźcie, co powiedzieli przedstawiciele władzy!

Co z maturą i egzaminem ósmoklasisty?

W związku z pandemią koronawirusa władze w Polsce już kilka tygodni temu wprowadziły wiele obostrzeń. Zamknięto szkoły, kina, teatry, ograniczono działalność sklepów i galerii handlowych. Ostatnio władze zapowiedziały jednak stopniowe wychodzenie z ograniczeń.

W poniedziałek 20 kwietnia m.in. zostały otwarte lasy i parki. Teraz wszyscy czekają na kolejne etapy "odmrażania" gospodarki. W trzecim etapie zapowiedziano powrót najmłodszych dzieci do szkół, przedszkoli i żłobków.

A co z egzaminami maturalnymi, które - gdyby nie epidemia - miały się odbyć na początku maja?

Egzaminy ósmoklasisty, zawodowe i dojrzałości prawdopodobnie odbędą się pod koniec czerwca lub na początku lipca. Dokładne daty zostaną podane na 3-4 tygodnie wcześniej - zapowiedział Mateusz Morawiecki podczas relacji na Facebooku.

Sprawę egzaminów skomentował również szef MEN.

Chcemy doprowadzić do tego, aby egzaminy się odbyły. Zarówno 8-klasisty, maturzystów jak i egzamin zawodowy. Nie mamy w tej chwili bardziej obiektywnego sposobu sprawdzenia wiedzy ucznia. Konkurs świadect jest jednak mocno subiektywny. Uczelnie deklarują, że się dostosują z rekrutacją. Tak samo przesunie się rekrutacja do szkół średnich - powiedział Dariusz Piontkowski w "Sygnałach Dnia".

Minister edukacji narodowej przyznał również, że władze zastanawiają się na rezygnacją z egzaminów ustnych na maturze.

Zobacz także: Szczyt pandemii koronawirusa w Polsce nastąpi później niż w kwietniu! Naukowcy nie mają wątpliwości - wyznaczyli nową datę

Władze biorą pod uwagę rezygnację z egzaminu ustnego na maturze.

East News

Wciąż nie wiadomo, kiedy zostaną przeprowadzine egzaminy.