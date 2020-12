Co z majątkiem Ewy Demarczyk? Trwa wielka walka o dom między jej mężem a siostrą

Od śmierci Ewy Demarczyk mijają cztery miesiące. Uwielbiana gwiazda, która postanowiła usunąć się w cień, zmarła 14 sierpnia, a ostatnie lata spędziła u boku swojego przyjaciela, impresaria i wieloletniego partnera Pawła Rynkiewicza. Choć dla samej artystki był niemal jak rodzina, okazuje się, że mężczyzna po jej śmierci może zostać z niczym. Co stanie się z majątkiem Ewy Demarczyk? Media opublikowały nieznane dotąd fakty w sprawie

Partner Ewy Demarczyk zostanie wyrzucony z domu? Po śmierci Ewy Demarczyk wszystko się zmieniło?

Ewa Demarczyk z Pawłem Rynkiewiczem spędziła ponad połowę swojego życia. Partnerzy byli nierozłączni przez 39 lat i mieszkali w posiadłości piosenkarki znajdującej się w Wieliczce. Okazuje się, że krakowskie mieszkanie oraz dom to spora część majątku zmarłej artystki i choć póki co impresario w nim mieszka, media donoszą, że willa może zostać mu odebrana. Choć w kuluarach słyszano nieoficjalne informacje o ślubie Ewy Demarczyk i Pawła Rynkiewicza, który miał odbyć się we wrześniu, sierpniowe wydarzenia nie pozwoliły im zrealizować planów. Para nigdy nie sformalizowała swojego związku, a jak donosi "Dobry Tydzień" wyłącznym spadkobiercą majątku jest młodsza siostra Lucyna, z którą artystka przez wiele lat nie miała kontaktu.

Pozostała żywa pamięć po siostrze mojej żony - przemawiał na pogrzebie Ewy Demarczyk jej szwagier, zamiast siostry.

Jak donosi tygodnik, mężczyzna postanowił wypowiedzieć się w sprawie, a szczegóły dotyczące spadku nie zostały jeszcze ustalone. Czy mężczyzna będzie musiał wyprowadzić się z posiadłości, w której spędził najpiękniejsze lata ze swoją miłością?

Smutek nie minął. Nic nie wróci mu miłości życia. O tym, co stanie się z częścią posiadłości jego ukochanej, zdecyduje siostra Ewy, z którą jego relacje są chłodne. Nie usiedliśmy jeszcze do stołu - dodał w rozmowie z "Dobry Tydzień" szwagier gwiazdy.

Ewa Demarczyk była jednym z najwybitniejszych głosów polskiej estrady. Niestety, na długo przed śmiercią artystka zniknęła ze sceny.

Gwiazda zmarła 14 sierpnia 2020 roku.