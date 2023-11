Książę William i książę Harry musieli pogodzić się z tym, że ich macochą została Camilla Parker-Bowles. Jako chłopcy stracili matkę, a jakiś czas potem ich ojciec, książę Karol ponownie ożenił się, tym razem ze swoją prawdziwą miłością, Camillą. Czy książęta od początku zaakceptowali macochę? Zobaczcie, jak teraz wyglądają ich relacje!

Co tak naprawdę myślą William i Harry o Camilli?

Obecnie William i Harry, którzy mają już swoje własne rodziny, widują się z Camillą o wiele rzadziej, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. O relacji drugiej żony księcia Karola i jego synów krążyło wiele plotek. W końcu to ona według niektórych osób była powodem kryzysu w małżeństwie Karola i Diany. To Camilla miała być jego prawdziwą miłością, ale ich związek został zaakceptowany przez królową dopiero po śmierci Diany. W tym roku para obchodziła 14. rocznicę ślubu. Jak się okazuje, relacje Williama i Harry'ego z Camillą wcale nie są złe!

Była wspaniałą macochą dla Williama i Harry’ego – mówi królewska komentatorka Angela Mollard.

Dlaczego księżna Kornwalii nie budzi sympatii wśród ludzi?

Mimo że synowie księcia Karola zgodnie twierdzą, że darzą Camillę sympatią, nie można tego samego powiedzieć o opinii publicznej. Księżna już zawsze będzie kojarzona z romansem Karola i dramatem, jaki przeżywała Diana, żyjąc przez lata w nieszczęśliwym małżeństwie:

Jest dobrą kobietą i uczyniła naszego ojca bardzo, bardzo szczęśliwym, co jest najważniejsze. - powiedział książę Harry w jednym z wywiadów po ślubie ojca w 2005 roku.

Camilla i książę Karol dogadują się doskonale.

