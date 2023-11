W nowych odcinkach "M jak miłość" Artur (Tomasz Ciachorowski) z pomocą kochanki zniszczy Izę (Adriana Kalska)? Fani z pewnością już nie mogą doczekać się najnowszej odsłony hitowego serialu TVP. Niestety, ostatnio okazało się, że premiera nowych odcinków "M jak miłość" została przesunięta. Początkowo serial miał wrócić na antenę już 2 września, jednak według najnowszych informacji pierwszy odcinek "Mjm" zostanie wyemitowany dopiero 10 września. A co wydarzy się w kolejnej odsłonie serialu o rodzinie Mostowiaków? Wszystko wskazuje na to, że sporo emocji przyniesie nam wątek Artura!

Jak informuje portal superseriale.se.pl w najnowszych odcinkach "M jak miłość" Artur znów będzie na wolności. Psychopata przekona lekarkę Darię ( Ewelina Gnysińska), że razem z nią chce rozpocząć nowe życie, a kobieta uwierzy w jego kłamstwa... Niestety, Tomasz Ciachorowski w jednym z wywiadów przyznał, że jego serialowy bohater wciąż nie zapomniał o Izie i będzie chciał się na niej zemścić!

Artur wie, że lekarka ma do niego słabość, że mu ufa, i on to wykorzystuje, zręcznie nią "manipulując". Daria jest jedynie "przykrywką", dzięki której może zrealizować swój plan zemsty. Artur wciąż kocha Izę, ale nie jest to zdrowa miłość- aktor zdradził w rozmowie z magazynem "Tele Tydzień".