Piękne zaręczyny gwiazd disco polo! Poprosił ją o rękę w niesamowitym miejscu

W sieci pojawiły się zdjęcia z niesamowitych zaręczyn gwiazd disco-polo. Paula Woźniak i Jarosław Nowotniak znani z popularnego w tym gatunku zespołu ''Enjoy'' są razem nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywatnym.

Para jest ze sobą już 6 lat! Choć wielokrotnie byli pytani o plany małżeńskie, zawsze twierdzili, że na to przyjdzie jeszcze czas. W końcu fani doczekali się radosnej informacji. Dziś w sieci pojawiły się piękne zdjęcia. Jarek oświadczył się Paulinie i to w jakim stylu! Takich zaręczyn życzyłaby sobie każda z nas.

Okazuje się, że Jarosław Nowotnik wszystko doskonale zaplanował. Na dzień oświadczyn wybrał swoje urodziny. Poprosił ukochaną o rękę w przepięknych okolicznościach - na tle zalanych zimowym słońcem Tatr. Wyjazd do Zakopanego był urodzinową niespodzianką dla Jarka!

Szczęśliwa Paulina umieściła urocze zdjęcia na swoim Instagramie, które podpisała:

Zabrałam go na jego urodzinowy wyjazd niespodziankę 🎂🥳 A to on mi zrobił najpiękniejszą niespodziankę, jaką mógł - napisała wzruszona Paulina.